Crítica de Cinema: Uma Vida Escondida

Terrence Malick, o grande esteta panteísta, regressa nesta fase invulgarmente profícua da carreira a um episódio verídico (tanto o belíssimo Badlands, filme de estreia, como O Novo Mundo inspiravam-se em personagens reais, embora mitificadas) com a história pouco conhecida do austríaco Franz Jägerstätter, objetor de consciência que acabou condenado à morte pela recusa de alistamento no exército nazi em 1940.As insuperáveis panorâmicas malickianas sobre a natureza, como se esta tivesse sido criada para a graça da sua câmara, e as habituais ressonâncias espirituais servem o melhor filme desde 2011 de um grande cineasta que tem andado demasiado absorto no seu estilo elíptico e vagante (Música a Música ou o falhadíssimo Cavaleiro de Copas).Filmando-se a família Jägerstätter como o princípio do mundo antes do pecado original - é o fulgor hierático de A Árvore da Vida nos Alpes -, há uma clareza narrativa pouco frequente no autor, num quadro epistolar emoldurado em factos e circunstâncias muito específicas e acompanhado pelos apelos a Deus do protagonista que o tornam uma figura simultaneamente de época, contemporâneo e pessoal.Um dos filmes do ano.EUA/Ale. • Drama • M/12 • 174mCom August Diehl e Valerie Pachner