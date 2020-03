Crítica de cinema: Na Sombra do Medo

O assustador "Verão de Sam" na Nova Iorque de 1977 é um momento histórico de suspensão, com o serial-killer a aterrorizar a megalópole durante uma onda de calor que culminaria num célebre e gigantesco apagão, provocando tumultos, motins e nova violência.





Alistair Banks Griffin, com apenas uma longa-metragem no currículo, ensaia o thriller psicológico e agorafóbico pela transferência da malaise colectiva para June Leigh (Naomi Watts), figura da contracultura que, traumatizada com os efeitos de um romance de estreia autobiográfico, se isolara do mundo num apartamento imundo do Bronx. Não há quase nada a que Watts se possa agarrar, e desperdiçam-se sucessivas oportunidades metafóricas de 'fim da civilização'.Sobre o mesmo tempo e tema, é preferível regressar ao Verão Escaldante (1999) de Spike Lee, onde a febre se sente em cada fotograma, ou ao excêntrico mas eficaz Wolfen (1981), de um verdadeiro símbolo contracultural, Michael Wadleigh.De Alistair Banks GriffinDramaGrã-Bretanha/EUA99m x M/12Com Naomi Watts e Jennifer Ehle