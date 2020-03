CINEMA

Woman – Mulher, novo documentário de Anastasia Mikova e Yann Arthus-Bertrand, tem uma antestreia no sábado, 7 de março, às 21h, na Culturgest, em Lisboa, antecipando o Dia Internacional da Mulher. Com bilhetes a €5, a sessão é antecedida por um debate moderado pela jornalista Fernanda Freitas, com Catarina Furtado, Daniel Cotrim (da APAV) e a realizadora Raquel Freire. Estará também patente uma exposição com 23 fotografias de grande formato, que contam a história de 23 mulheres dos 4 cantos do mundo e que refletem sobre a essência do que significa ser mulher nos dias de hoje. Simbolicamente, o filme terá estreia comercial no dia seguinte, 8 de março, o Dia Internacional da Mulher oficial.

É também este sábado que termina, no São Jorge, em Lisboa, o Festival de Cinema de Desporto – Portugal FICTS, num dia dedicado ao Desporto, Cultura e Turismo, com filmes de várias modalidades desportivas, a partir das 15h, e uma Cerimónia de Encerramento (17h30), onde está inserida a entrega de prémios, antecedendo o Filme de Encerramento (às 18h), que na verdade são dois: a bela curta de animação de Michele Bernardi Mercurio, que cruza a paixão pelo ciclismo e o holocausto com a história de um jovem judeu, e a longa Sangue de Campeões, documentário de Sebastián Bednarik e Guzmán García sobre os primórdios do futebol, sobre uma equipa amadora que tenta qualificar-se para os Jogos Olímpicos de 1924, em Paris.







No Porto, termina o Fantasporto, festival de cinema que este ano cumpre a sua 40.ª edição, com a sessão especial à meia-noite de sábado para domingo, com o filme premiado da competição. Antes, às 21h, o Pequeno Auditório do Rivoli recebe um (quase) clássico de terror israelita: Big Bad Wolves, de 2013, realizado por Aharon Keshales e Navot Papushado. Nele, uma série de assassínios brutais põe em confronto as vidas de três homens: o pai de uma das vítimas anda à procura de vingança, um polícia que opera fora das normas da lei e o suspeito das mortes e um professor de religião injustamente acusado de um crime...





PURA SEDE

O domingo, 8 de Março, é dedicado aos vinhos naturais. A feira Pura Sede é uma oportunidade para perceber afinal o que são os vinhos naturais e conhecer alguns produtores portugueses e estrangeiros. No Suspenso (antigo Santiago Alquimista), juntam-se vinhos franceses, alemães, italianos ou eslovenos e ainda algumas casas lisboetas de comida artesanal e sustentável como a Comida Independente, Senhor Uva, Pigmeu ou a queijaria Fromagerie Maître Renard. Pela cidade organizam-se ainda algumas festas associadas ao Pura Sede: na MUSA, por exemplo, acontece a festa de encerramento da feira de vinhos naturais, às 18h. Vão correr vinho e cerveja, música e pratos especiais de alguns jovens cozinheiros que sabem bem o que andam a fazer: Pedro Monteiro, Bernardo Agrela, Tiago Lima e Pedro Abril.

MODALISBOA

Este é o fim-de-semana da ModaLisboa e o evento dedicado à indústria portuguesa da moda não vive só de desfiles fechados ao público em geral. O Wonder Room é de entrada livre e reúne mais de 20 marcas independentes ligadas à moda que produzem de forma ética e cada vez mais ecológica. Sábado e domingo são, aliás, uma oportunidade de conhecer os edifícios e jardim das antigas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento do Exército, no campo de Santa Clara, habitualmente fechado aos lisboetas.

TEATRO

Após uma ampla digressão nacional, a mais recente encenação de Jorge Silva Melo, Vidas Íntimas, a comédia de costumes de Noël Coward sobre a vida conjugal – anconrada nos meados do século XX, em que eram corriqueiras a violência doméstica e a infidelidade masculina – está no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, até 8 de março. A sessão de sábado é às 21h, a de domingo, às 17h. Rúben Gomes, Rita Durão, Tiago Matias e Vânia Rodrigues interpretam os dois pares desavindos da peça, que inclui um belo momento musical e nos devolve um teatro clássico, de estrutura dramática convencional, escorreita, que anda muito arredado dos palcos nacionais.

Entretanto, este mesmo fim de semana, O Pedido de Emprego, de Michel Vinaver, numa versão do Teatro da Rainha, aborda as vicissitudes do mundo laboral no Teatro da Politécnica, em Lisboa, enquanto estreia em Aveiro, no Teatro Aveirense, a encenação (modernista) de Nuno Cardoso, o diretor do Teatro Nacional de São João, no Porto, de um clássico absoluto da dramaturgia nacional: Castro, drama histórico que António Ferreira criou em 1598, sobre o amor de Pedro e Inês.



EXPOSIÇÕES

O primeiro fim de semana de Março marca a entrada no último mês de Volta Ao Mundo: Obra Gráfica de José de Guimarães, na Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa. A exposição está aberta ao sábado (até às 17h30), é de entrada livre e apresenta uma grande retrospetiva pela gravura produzida entre a década de 1960 e 2018 pelo artista plástico vimaranense que completou, em 2019, 80 anos.

Ao mesmo tempo, "a ideia de cidade" de Mies van der Rohe é revisitada na Casa das Artes do Porto, numa exposição grátis, patente ao público de 7 de março a 19 de abril. Intitulada Mies van der Rohe: Un´idea di città, faz parte do ciclo MIES.5Oyears.PORTO, que evoca os 5O anos da morte de Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969), edebruça-se especialmente sobre a "fase americana" do famoso arquitcto alemão, destacando uma caraterística das suas obras poucas vezes lembrada: a habilidade para conformar lugares públicos na cidade moderna, através da arquitetura e integrando a natureza e a malha urbana preexistentes.