Há 750 quilómetros de percursos pedestres à sua espera no Sudoeste de Portugal. A Rota Vicentina (rotavicentina.com) inclui o Caminho Histórico, o Trilho dos Pescadores e diversos percursos circulares. De algumas horas de duração até duas semanas de descobertas, fique a conhecer as zonas costeiras e rurais do Alentejo e do Algarve.