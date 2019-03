Como Snu Abecassis fundou uma editora e desafiou o regime

Que importância tem isto para a fundação da Dom Quixote? Neves Pedro tem o problema de já ter mulher e quatro filhos e vê-se na contingência de largar tudo - incluindo o emprego. De mão dada com a sua enfermeira, aterra em Lisboa por volta de 1964.



Quem lhe abre a porta é Francisco Lyon de Castro, conhecido dono das Publicações Europa-América, uma das grandes editoras da altura. Lyon de Castro tem um feitio irrascível - não é segredo que o ambiente de trabalho não é famoso, havendo uma grande rotatividade de lugares -, mas tem o mérito de dar emprego a ex-presos políticos e a pessoas em dificuldade. Neves Pedro torna-se o seu braço-direito.



Mudemos de personagem. Carlos Araújo, que recebeu a SÁBADO esta semana na sua actual editora, a Livre, tem hoje 80 anos e uma memória prodigiosa. Fala com uma folha à frente, a esquematizar o que diz, enquanto a cadela, a Cuca, rosna ao repórter. Como todos os apaixonados por livros, queixa-se de falta de espaço.

No Verão de 1964, Carlos Araújo está em dificuldades. Natural do Porto, já tinha sido preso (após denúncia) por pertencer ao Partido Comunista - a sentença foi de seis meses e meio. A partir daí a carreira como professor do Secundário está naturalmente vedada. Vem a Lisboa tentar a sorte. E Francisco Lyon de Castro abre outra porta. Nos corredores, Carlos de Araújo cruza-se com Neves Pedro e os dois saúdam-se - tinham-se conhecido em Londres.



Carlos Araújo consegue o emprego e muda-se para Lisboa com a mulher e o filho. Até arranjar casa, ficam todos na de Neves Pedro, nas Mercês, arrabaldes de Lisboa. Que importância tem isto para a fundação da Dom Quixote? Pouca. Do tamanho de uma pomba, umas cadeiras e um serviço de jantar.



Tem a palavra Carlos Araújo: "Um dia, eram 22h, aparece o Neves Pedro em casa, muito dramático - ele era um bocado teatral -, estava eu, a minha mulher, o meu filho com 4 meses, e o cão, um perdigueiro, o Hamlet - deu-lhe esse nome porque tinha estado a traduzir o Hamlet para uma edição das Obras Completas do Shakespeare:



- Acabo de me demitir da Europa-América! Mas disse tudo o que tinha a dizer ao Lyon de Castro! Incompetente, intratável! Acabou!



Carlos Araújo franze o sobrolho, mas no dia a seguir vai para Europa-América trabalhar. Dias depois, sai da casa de Neves Pedro para outra que aluga 200 metros abaixo. "Instalo-me lá com a mulher e o filho, tínhamos comprado uma mesa e umas cadeiras empalhadas, estilo alentejano, uma coisa barata, mais uns pratos e uns talheres, nada de especial."



Neves Pedro é rápido. Uma semana e ei-lo à porta do amigo: "Ó Carlos, conheci uma dinamarquesa, pá, casada com o Vasco Abecassis... É enteada do maior editor da Escandinávia, o Albert Bonniers, um magnata..."



No pequeno meio lisboeta, Neves Pedro cruza-se com Snu Abecassis na embaixada da Dinamarca, que Snu frequenta e onde se tornara amiga da mulher do pintor Lima de Freitas, Helle, também dinamarquesa. Lima de Freitas é amigo de Neves Pedro e assim estão feitas as apresentações.



Carlos Araújo conta o que se segue. "Eu tinha lá à entrada de casa uma reprodução daquela famosa gravura do Picasso, a Pomba, que uns amigos do Porto me tinham oferecido. E diz-me o Neves Pedro: 'Oh pá, empresta-me isso... E empresta-me quatro cadeiras, e arranja-me aí uns pratos e uns talhares. Tenho de oferecer um jantar ao casal a ver se os convenço a criar uma editora e tal...' E eu disse que sim, porreiro, bestial, estás à vontade, e lá o ajudei, rua acima, a levar as cadeiras, os pratos, os talhares e a Pomba do Picasso."



A Dom Quixote nasce desse jantar. Capital social: 500 contos. O casal Abecassis entra com 485, Neves Pedro com 15, que pede emprestados ao pai.



Empréstimo

Neves Pedro não quer que a nova editora se chame Dom Quixote - quer Publicações Dom Quixote, para aparecer imediatamente antes das Publicações Europa-América na lista telefónica. Uma pura provocação a Lyon de Castro. Para a nova editora leva também pessoal da Europa-América.



Se Neves Pedro era a fome, Snu Abecassis tinha a vontade de comer. A sua biografia é conhecida. Vinda da liberal Escandinávia para o bafio do Estado Novo, não quer ser uma simples dona de casa dependente do marido. Ainda mais tendo ela fortuna e sempre vivido num meio familiar de jornalistas e editores.



A Dom Quixote nasce a 1 de Abril de 1965. Os primeiros livros são lançados, mas não vendem quase nada. No Outono, as contas estão no vermelho e é pedido um empréstimo de 500 contos ao Banco Fonsecas & Burnay. Neves Pedro e Snu não se entendem sobre o que fazer e ele sai, deixando Snu sozinha na gestão da editora (o marido, Vasco, nunca se meteu).



Na altura, Carlos Araújo fazia parte de uma tertúlia na pastelaria Fino Gosto, junto à estação de comboios de Mem Martins. "Um dia surgiu a ideia de arranjar uns dinheiros para criar uma editora, por puro gosto." Juntaram-se 100 contos. Quando surgem as dificuldades na Dom Quixote, Fernando Silva, funcionário da editora e amigo de Carlos Araújo, tenta juntar os dois lados e marca uma reunião.



"A Snu apareceu toda vestida de preto, com um ar de não estar nada feliz. E quem falou primeiro até fui eu. 'Olhe, estamos disponíveis para entrar para a sociedade com um capital de 100 contos...' A Snu, com um ar muito grave, respondeu-me uns segundos depois: 'Não estou à procura de sócios. Mas estou disponível para vender a Dom Quixote." Preço: 500 contos, mais o passivo. Carlos Araújo não tem dinheiro e recusa, mas, dias depois, entra como director editorial.



As vendas começam a melhorar, mas a situação continua precária. "Nunca foi um êxito comercial, a Snu metia muito dinheiro dela na editora, não havia lucros. Eu nunca tive de pôr dinheiro. Era tudo ela. E fatalmente viria o dia em que ela tinha de tomar uma decisão, tinha de haver uma solução qualquer, nunca poderia continuar assim, aquilo chupava dinheiro, era um poço sem fim", recorda à SÁBADO Vasco Abecassis, 76 anos.



Avisos

Snu lança sistematicamente livros que irritam o regime. A coragem conta, mas há também a segurança do meio em que se move: as embaixadas (incluindo a americana e a inglesa) e os jornalistas estrangeiros acreditados no País.



A família do marido dá-lhe também segurança inicial. "Eu não, mas os meus tios e isso tudo eram pessoas da situação, indústrias e não sei quê, isso ajudou um bocadinho a ela não ser muito maltratada", conta Vasco, que acrescenta ter recebido uns avisos dos tios - "Vê lá se tens juízo..." Mesmo assim, Snu não se livra de ir prestar declarações à PIDE.



Como não desiste de provocar o sistema, começa a haver um afastamento com esse lado da família do marido, e com o tempo é a própria relação com Vasco que esmorece, principalmente depois dos dois anos que este passa na Guiné a cumprir serviço militar - o divórcio será pacífico.



Depois de a primeira sede, na rua da Misericórdia, se tornar pequena, a editora muda-se para um palacete na Luciano Cordeiro. O portão é mandado pintar de verde por Snu, recorda à SÁBADO Virgínia Caldeira, que entra editora em 1970 - primeiro como secretária de Snu (ajudava-a muito no português), depois promovida para a produção.



"O gabinete dela era muito simples, uma secretária, quadros, uma cadeira confortável para quem lá fosse, uma pequena bancada do lado direito com uma máquina de escrever, uma fotografia do padrasto, que ela muito admirava, uma bancada baixinha a toda a largura da parede com livros e um mapa mundo a toda a largura da parede", recorda Virgínia Caldeira, 73 anos, actualmente proprietária da Âncora Editora.



Dos antigos funcionários da Dom Quixote com quem a SÁBADO fala, ninguém se queixa de Snu. O bom ambiente era regra.



A patroa gosta de levar os funcionários a almoçar fora no dia do aniversário da editora. Tanto vão ao célebre restaurante Mónaco, na linha de Cascais, como embarcam de avião até ao Algarve. Ou, como em 1970, em excursão até Conímbriga. "Ela mandou preparar um catering, foi uma coisa curiosa, muito bem servido, muito bonito. Parámos num largo e então arrumou-se uma mesa daquelas desmontáveis e o catering foi apresentado ali. Havia várias coisas para comer, entre elas caviar, servido em tostinhas, o que muito fez arregalar os olhos a quem não estava habituado - eram pessoas de estrato social modesto, a maior parte delas", recorda Virgínia Caldeira.



Prendinhas

No mesmo ano, Snu Abecassis vai ainda mais longe: o jantar de Natal é na sua casa de Lisboa "com prendinhas e tudo, para toda a gente, simbólicas, coisas pequenas, um cestinho metálico com florinhas, uma peça decorativa para pôr alfinetes, coisas sem grande valor mas com muita graça". Fernando Felgueiras, designer gráfico na Dom Quixote de 1965 a 1993 (outro antigo preso político a trabalhar na editora), conta à SÁBADO que recebeu nessa noite "dois tachos de esmalte, uma coisa jeitosa para ir ao fogão - ainda tenho um deles".



Em Outubro de 1973, Carlos Araújo sai da Dom Quixote por divergências políticas relacionadas com o conflito no Médio Oriente (ele, mais pró-palestiniano; ela, pró-israelita), o que se traduziu em conflitos radicalizados sobre determinados livros a publicar ou não.



Snu Abecassis morre a 4 de Dezembro de 1980. Vasco Abecassis vai no dia seguinte à editora sossegar o pessoal, entre choros e consternação: "Mais tarde vendi a editora em nome dos meus filhos, e pronto, acabou."



Artigo publicado originalmente na edição 574 da SÁBADO, de 30 de abril de 2015.

