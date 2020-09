ePaper ou encontre-o nas bancas a 16 de setembro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 16 de setembro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Monika Mikkelsen, diretora de casting da Paramount Pictures, trabalha nesta área há quase 30 anos e explica que contratar os grandes atores funciona de outra forma. Não se trata de uma audição clássica. "Sabes aqueles peixes pequenos que andam sempre à volta de uma baleia? Pois bem, uma estrela de cinema é como uma linda baleia e à sua volta estão os realizadores, produtores e os diretores de casting. Como os convencemos? Tens de conhecer o trabalho do ator, estudar o que ele gosta e o que lhe interessa. Uma estrela gigante sabe que ela é que tem o poder. Tens de ir ter com ela com um realizador de igual importância e não com um novato acabado de sair da escola de cinema."A norte-americana – responsável pelo casting de filmes como 10 Cloverfield Lane, de Dan Trachtenberg e produzido por J. J. Abrams; Ninguém Quer a Noite, com Juliette Binoche; ou A Face do Amor, com Annette Bening – adora caçar atores. Depois de conhecer a diretora de castings Patrícia Vasconcelos, descobriu que os portugueses têm uma diversidade ótima para o cinema. "Joaquim de Almeida era o nosso ator português famoso, depois conheci o Nuno Lopes e... Ele é fantástico, tem um lado latino mas não só. Achei que tinha de perceber Portugal." Este mês, vai participar (via Zoom) no Passaporte – evento de casting de atores nacionais.