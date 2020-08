Intervalos reduzidos, horas de almoço desfasadas, máscaras na cara e o mínimo de contato possível com os colegas. O ano letivo que começa em setembro será diferente de qualquer outro num passado recente. E não é apenas o aproveitamento escolar que os pais têm de estar atentos. O desenvolvimento pessoal e social dos adolescentes poderá também ser afetado com as mudanças impostas pela pandemia.

Para minimizá-lo, há que reforçar laços com amigos e estabelecer rotinas que ofereçam segurança, defende a psicóloga norte-americana Lisa Damour no New York Times, autora do livro Untangled: Guiding Teenage Girls Through the Seven Transitions Into Adulthood (desenredar: guiando raparigas adolescentes pelas sete transições até à vida adulta, em português). Estes são os seus conselhos.

Formas seguras de estar com os amigos

A adolescência é altura em que os filhos procuram independência dos pais ao mesmo tempo que reforçam laços com os amigos e pares. Isso só é possível na presença dos amigos – algo desaconselhado pelas regras de distanciamento físico impostas pela pandemia de covid-19. As redes sociais podem atenuar, mas não são suficientes. Um inquérito realizado pela organização de desenvolvimento juvenil norte-americana 4-H, determinou que 61 dos adolescentes sentem-se mais sozinhos desde o início da pandemia.

Como resolver? Se não podem estar com os amigos na escola, é possível combinar encontros em espaços ao ar livre ou passeios de bicicleta – que ajudam a manter o distanciamento físico. Peça-lhes sugestões de locais e situações onde possam ser cumpridas as regras de segurança contra o contágo, para que se sintam incluídos na resolução do problema.

Mentores precisam-se

Para além dos amigos, os adolescentes necessitam de estar com adultos que não sejam os pais – de quem se querem autonomizar e, por isso, de quem se torna difícil aceitar conselhos e elogios. Os professores podem não estar disponíveis para a tarefa que até aqui desempenhavam, tendo em conta os perigos de contágio e a dificuldade de contacto na escola ou em telescola.

Mas há soluções: proponha aos seus amigos se poderão envolver os filhos deles em interesses comuns e pregunte se eles poderiam fazer o mesmo pelos seus adolescentes. Se o seu filho trabalhar ou estiver envolvido em trabalho comunitário verifique se há um adulto de confiança que possa atuar como mentor.

Rotinas de confiança

As rotinas diárias são fundamentais para promover o bem-estar e reduzir a ansiedade e o stress. Até aqui, a escola servia esse propósito, estipulando horários de entrada e de lazer. Mas é bem provável que parte do ano letivo seja passado em casa em telescola, como aconteceu durante o confinamento. Nesta situação facilita estabelecer um horário com tarefas – estudo, lazer, atividade física e tarefas domésticas. Mas não o imponha, porque dificilmente será respeitado. Peça antes ao seu filho adolescente que proponha um horário.

Apoio emocional em casa

A escola é um local stressante num ano letivo normal, mas o próximo ano, condicionado por uma série de regras restritivas e o receio permanente de um surto, será ainda pior. Para amenizar as dificuldades que o seu filho adolescente possa sentir seja compreensivo. Uma tarefa que também não será fácil, já que também os pais estão sujeitos ao stress provocado pela pandemia. Recorde-se apenas do seguinte: a maior parte das vezes, os adolescentes precisam apenas da sua presença constante e tranquila; ajude-os a compreender e a aceitar os seus medos e receios e evita apresentar soluções rápidas perante um problema. Mais importante, cuide de si para que tenha a energia e capacidade emocional para estar atento e ajudar os seus filhos.