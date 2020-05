Como flirtar, hoje (sem se meter em trabalhos)

Todos estaremos provavelmente de acordo em que, nos dias de hoje, até os sedutores mais experientes se sentem pouco à vontade. O tsunami de assédio sexual que se iniciou com as acusações a Weinstein continua a fazer estragos, de Hollywood ao parlamento inglês e à vida quotidiana, e todos nos interrogamos sobre o que se seguirá.As mulheres que pediam a um colega do escritório que as ajudassem a puxar o fecho de correr do vestido questionam-se sobre se será sensato continuar a fazê-lo. Os homens, quando não mantêm os olhos no chão e não guardam os seus pensamentos para si, admitem que temem fazer algo tido por inapropriado.Encontramo-nos numa fase em que aquilo que é considerado uma brincadeira por uns pode ser visto como assédio sexual por outros, de modo que toda a gente anda confusa e à procura de clareza. Flirtar é preciso e queremos fazê-lo como deve ser.Leia tudo na Must