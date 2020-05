Durante quase dois meses, a Avenida Almirante Reis tornou-se praticamente deserta. Os grupos de turistas que ocupavam os passeios e enchiam os cais das estações de Metro do Intendente e dos Anjos desapareceram. E durante o período de estado de emergência, decretado para controlar a pandemia da Covid-19, era difícil cruzarmo-nos com alguém.

Mas desde segunda, dia 4, que a vida regressou à avenida. Ontem às 10h00, o novo horário de abertura das lojas de comércio local, a SÁBADO cruzou-se com várias pessoas a caminho da estação do metro. No local da obra de construção de mais um hotel – há dezenas na avenida – cinco engenheiros e funcionários discutiam as tarefas desse dia em grupo. A distância física não era muita, mas todos usavam máscara.

A carregar o vídeo ...

Ainda assim, a estação do Metro do Intendente permanecia praticamente vazia. A esta hora, há dois meses, os cais estavam cheios de lisboetas e de turistas. Ontem estavam apenas três pessoas, sentados em bancos separados. Mas nem tudo era diferente: o ecrã eletrónico informava que a circulação na Linha Azul estava interrompida por avaria do comboio, uma situação recorrente antes da pandemia.

As seis carruagens do metropolitano chegaram com poucos passageiros. Nas primeiras três carruagens, contámos apenas 20 pessoas, espalhadas pelos bancos e todos com máscara na cara, obrigatória nos transportes públicos.



Carruagens cheias de passageiros

Saímos na Alameda, estação com ligação com a Linha Vermelha que vai até ao aeroporto de Lisboa. O corrupio de passageiros era maior do que no Intendente, mas a maioria das lojas da estação - sapatarias e boutiques de roupa - permanecia fechada. Um problema para Suzy, de 40 anos, que saiu às 7h00 da Azambuja com a filha Isabeli, para vir a Lisboa comprar material para esterilizar o equipamento do salão de estética que tem na capital. "No site das lojas diz que está aberto, chegamos à loja e está fechado", diz a esteticista, de máscara cor-de-rosa a tapar a boca e o nariz.

De manhã usaram o comboio para chegar a Lisboa e ficaram satisfeitas com o distanciamento físico entre passageiros nas carruagens. "As pessoas sentavam-se com um intervalo entre bancos." O mesmo não aconteceu no metropolitano. "Estava muita gente no comboio que saiu do Campo Grande, não havia como manter a distância de um metro", acrescentam enquanto lavam as mãos com uma solução de álcool.

Parado junto a um ecrã eletrónico, Pedro Ribeiro, de 60 anos, espera que o tempo passe para ser hora de ir buscar o almoço no Cais do Sodré, distribuída pelo Exército. Usa máscara na cara, mas critica as condições de acesso às refeições. "Já é a quarta vez que lá vou e entre as 11h e as 15h junta-se um aglomerado de pessoas sem ordem, uns em cima dos outros. Eu mantenho-me afastado e já questionei a polícia municipal se não faz alguma coisa. Responderam-me que só ali estavam para proteger o exército. Uma coisa nunca vista."



Sem medo do vírus

Nem todos estão assustados com a pandemia. À saída da estação, Paulo Jorge, de 52 anos, garante que continua a fazer a vida que fazia antes. "Vivo aqui, mas vou todos os dias de metropolitano ao Lumiar tomar o pequeno-almoço e ver os amigos, porque vivi lá 20 anos. Não parei de o fazer nas últimas semanas", explicou. Usa máscara porque é obrigatório nos transportes públicos e está ciente do risco que correu ao não ficar em casa. "Não estou assustado. Sei que a doença está cá, mas eu já vivo com uma doença crónica, síndrome de Behçet [uma doença autoimune], há anos. Não vou ficar em casa por causa da Covid-19."





A carregar o vídeo ...

Ali perto, um balcão do Banco Santander tem duas pessoas à porta, à espera de puderem aceder ao multibanco. Quem precisa de ir à caixa, dentro do balcão, tem de tocar à campainha e esperar que venham abrir a porta. A funcionária, de máscara, só deixa entrar depois de sair um cliente e pergunta a razão da visita. Lá dentro estavam dois clientes de máscara, atendidos por funcionários também protegidos por máscara. À saída havia já uma fila de clientes à espera de entrar – uma realidade a que nos temos de ir habituando.

Grande parte dos restaurantes da avenida mantem-se encerrado. Alguns, como o Luminosa by Furnas focaram o serviço no take away. Ontem havia sopa de legumes e o prato do dia era filetes com arroz de tomate. Mas também se podia encomendar uma sapateira recheada por €24/kg.



Comércio sem clientes

Próximo da Praça do Chile a Antiga Alameda Ótica abriu portas, mas com poucos clientes. "Estivemos abertos com horário reduzido as passadas semanas porque fomos equiparados às farmácias", explica a proprietária Rosa Garrido. Esta semana voltaram a abrir como antigamente, mas os clientes ainda não regressaram. "Fizemos pequenos consertos em óculos que ficaram sem parafusos, porque as pessoas se sentaram sem cima deles. Mas mais nada." As expectativas são grandes para colmatar os prejuízos. "Estou aqui há 54 anos e nunca passei por uma situação destas. Mal de nós se não começarem a vir mais pessoas."

Do outro lado da rua, na boutique Teresa Silveira, uma cliente despede-se com um saco de papel na mão. Mas não é ainda o sinal de retoma sonhado por Elisabete, funcionária da loja. "As clientes têm vindo buscar peças que tinham reservado antes do estado de emergência e não puderam levantar", explica. Mas ninguém está a comprar ou até a experimentar a nova coleção. "Têm medo de vestir a roupa. Mas depois de ser usada, a roupa é colocada à parte, passada a ferro e estendida de um dia para o outro. Já fazíamos isso antes da pandemia", assegura.

A situação económica preocupa-a. "O meu marido tem um restaurante, o Floresta da Estefânia. Antes servia 50 almoços, ontem serviu seis em take away. Se continuar assim, não sei como os negócios vão pagar os impostos."





Assaltantes em vez de clientes

Os cabeleireiros da avenida estão ocupados. Parecem ser os poucos com movimento – apesar de os serviços terem de ser feitos com marcação prévia. O mesmo não acontece nas ourivesarias, como a Sofia Jóias. Depois de 20 anos a trabalhar na loja, Sandra regressou em março pouco antes do lay-off. "É a primeira pessoa que entra na loja hoje", diz desanimada. Protegida com uma viseira em acrílico, conta que abriu as portas na passada segunda e apanhou logo um susto. "Um homem entrou comigo na loja quando estava a abrir e vinha com má intenção. Mas lá o convenci a sair."

Depois não atendeu qualquer cliente o dia inteiro. "Vê-se muita gente na rua, mas ninguém entra, nem sequer para ver." A segurança está garantida: as joias são mostradas com luvas e os clientes não as podem tocar. Depois de saírem, o balcão é desinfetado.

Os quiosques da avenida reabriram com proteções de acrílico entre o vendedor e o cliente – alguns com orifícios tão pequenos por onde só passa uma mão.

Atendimento sem máscara

Mais abaixo, próximo da Igreja dos Anjos – que permanece encerrada – a florista Isisflor permite a entrada a duas pessoas na loja. Só encerraram durante duas semanas porque o medo afastou por completo a clientela. Os clientes regressaram, mas não têm paciência para ficar na rua. "É uma tristeza vê-los virar as costas passados poucos minutos de estarem à espera de entrar. Estamos perder compradores por causa disso", diz Isilda Alves, co-proprietária da loja.



Desde março que usa máscara na loja e, esta semana, tem alertado os clientes para que o façam também. "Antes não era obrigatório e pedíamos que mantivessem uma distância, marcámos uma linha no chão, que não podiam ultrapassar", conta. Já teve de chamar a atenção a clientes sem máscara, mas não encontrou resistência. "Um senhor entrou sem proteção e avisei-o de que não podia. Ele não se aborreceu. Pediu desculpas, saiu para rua e dali pediu um ramo de flores."

O movimento de clientes ainda é pequeno e vai demorar a regressar aos níveis de fevereiro. "Há mais gente na rua, mas esta era uma zona turística e agora não há turistas."

Desinfetar livros

As bibliotecas também puderam abrir a partir da passada segunda-feira. A Biblioteca de São Lázaro, perto da Avenida Almirante Reis, abriu as portas na terça e fomos os primeiros a entrar. "Estamos abertos apenas para entrega e empréstimo de livros", confirmam-nos ao balcão, rodeado por cadeiras de madeira para criar uma zona de proteção.



Entregámos seis livros infantis e requisitamos outros tantos, numa sala de leitura vazia e com o colchão colorido, palco das brincadeiras das crianças, enrolado a um canto. De repente surge a dúvida: como se desinfetam os livros? "Depois de entregues, os livros ficam uma semana no arquivo antes de regressarem às estantes. Os estudos indicam que é suficiente para o vírus perder ação."