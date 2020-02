Clássico de Tennessee Williams em Lisboa

Bruno Bravo, diretor do grupo Primeiros Sintomas, encena na Sala Estúdio do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, o clássico da dramaturgia norte-americana do século XX Subitamente no Verão Passado, de Tennessee Williams – que inspirou o filme homónimo de 1959, com Elizabeth Taylor e Katharine Hepburn.De 6 a 23 de fevereiro (4.ª e sáb., às 19h30; 5.ª e 6.ª, 21h30; dom., 16h30), a peça (com Alice Medeiros, Carolina Salles, Joana Campos, João Pedro Dantas, José Leite, Marina Albuquerque e Mónica Garnel) põe em confronto diferentes versões – da mãe à prima – da vida de um jovem "subitamente" falecido.