Dar três passos atrás, fazer um ângulo de 90º com o corpo, encostar uma cadeira ao tronco e levantar. Parece uma sequência de movimentos fácil, mas pode não o ser, principalmente se for homem. Chama-se "chair challenge", em português "desafio da cadeira", e está a dividir mulheres e homens na execução de um simples movimento.O desafio não é novo: na série "Uma Família às Direitas", dos anos 70, uma das personagens femininas quer mostrar ao seu pai algo que os homens não conseguem fazer. Dito e feito, o pai não conseguiu levantar-se com a cadeira ao peito e fica desconfiado, porque a sua mulher consegue e ele não. Este renasceu com o TikTok, onde muitos utilizadores estão a comprovar que este movimento é praticamente impossível de ser feito por homens.Quer testar? É fácil. Ponha perto de si uma cadeira normal, meça a distância de três pés seus contra uma parede e coloque-se de pés juntos nesse ponto, incline o corpo a 90º em direção à parede, encoste a cadeira ao tronco e tente voltar a colocar o corpo direito. É nesta última parte que as mulheres têm sucesso e os homens têm bloqueado, como se pode ver através dos vídeos.As explicações para isto têm sido muitas, mas nada muito científico. Uma delas implica o centro de gravidade, que será diferente para cada género, e que pode tornar mais fácil para uma pessoa pequena (habitualmente uma mulher) fazer este movimento. As mulheres terão o centro de gravidade na zona das ancas, enquanto o dos homens estará no peito.Outra afirma que o tamanho dos pés conta, uma vez que quem tem os pés maiores (habitualmente os homens) ficam mais longe da parede.