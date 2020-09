Casino do Estoril está a ler o chip do Cartão do Cidadão dos clientes

ePaper ou encontre-o nas bancas a 16 de setembro de 2020.

No Casino Estoril, onde fomos na sexta-feira, 11, tivemos de inserir o Cartão de Cidadão numa máquina com torniquetes. A máquina leu o chip para verificar se temos mais de 18 anos. "Na próxima ocasião, não precisa de inserir o cartão, basta colocá-lo em cima de um visor", informou-nos o empregado. O sistema tem pouco mais de um ano e nada tem a ver com a Covid-19.Infelizmente, só no dia seguinte pensámos bem no assunto. Se numa segunda ocasião a máquina já sabe que não é a primeira vez que entramos no casino, significa que armazenou informação. Quando a máquina do casino lê o chip do Cartão do Cidadão, o que lê? O que armazena? E o que faz com a informação pessoal que lá está (nome, fotografia, morada, assinatura digital, filiação, impressão digital, números de identificação fiscal, de segurança social e de saúde) e durante quanto tempo? Felizmente, na noite seguinte estava programada uma ida ao Casino Lisboa (pertencente ao mesmo grupo, o Estoril-Sol) e o sistema foi o mesmo. E já foi possível fazer perguntas. "Por causa da proteção de dados, fica tudo registado em sistema durante sete anos", disse-nos a simpática menina que estava no torniquete. A resposta era vaga e à saída, já depois da meia-noite, abordámos os dois porteiros do Casino Lisboa para fazer mais perguntas. Perante o olhar de dois agentes da PSP de plantão à porta, as respostas foram ainda mais confusas.