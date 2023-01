Foi através de uma publicação nas redes sociais, que dava conta do desaparecimento de Tina na zona do Seixal, que o Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia do Município de Oeiras conseguiu identificar os donos.

Cadela percorre 27 quilómetros até ao Farol do Bugio com medo de fogo-de-artifício

Tina é uma cadela que desapareceu na noite de passagem de ano da casa dos donos, no Seixal, devido ao medo dos fogos-de-artifício. Percorreu 27 quilómetros entre o Seixal e as margens do Tejo até encontrar refúgio na pequena ilha onde se encontra o Farol do Bugio. No passado sábado, dia 7, a família reencontrou-se finalmente.