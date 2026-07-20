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Aumento de infeções sexualmente transmissíveis em crianças: "O preservativo não resolve tudo"

Lucília Galha
Lucília Galha 07:00
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Não é exclusivo deste grupo etário, mas é um problema de saúde pública - sobretudo porque há uma desvalorização dos riscos. Os especialistas alertam que existem consequências e que é preciso que a educação sexual comece em casa.

Juntar na mesma frase crianças e infeções sexualmente transmissíveis carece de um enquadramento prévio. Em primeiro lugar, lembrar que a idade pediátrica vai até aos 18 anos. Mais: dentro deste grupo de condições que se transmitem por via sexual existem situações mais ligeiras e outras muito graves. O facto é que o número de casos de doenças sexualmente transmissíveis (DST) está a aumentar em Portugal.

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