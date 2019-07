Ver esta publicação no Instagram @i_d Uma publicação partilhada por Cameron Boyce (@thecameronboyce) a 5 de Jul, 2019 às 4:13 PDT

Boyce nasceu a 28 de maio de 1999 em Los Angeles, na Califórnia, e ficou ainda conhecido por participar nos filmes Grown Ups e Grown Ups 2, com Adam Sandler. Estreou-se apenas com nove anos no filme de terror Mirrors.O ator dedicava-se também à filantropia e era presença frequente no Instagram, onde tinha 8,5 milhões de seguidores.