A argumentista Maria João Costa é a única mulher autora de língua portuguesa nomeada para os International Emmy Awards 2018, que se realizam em Nova Iorque. No seu primeiro trabalho original, é candidata ao mais importante galardão mundial de televisão graças à telenovela Ouro Verde, exibida na TVI.

O programa foi ainda vencedor em Portugal do prémio de melhor programa de ficção pela Sociedade Portuguesa de Autores e do Prémio Persona, que distingue as mulheres de língua portuguesa que se destacam pela arte, empreendedorismo e contributo solidário.

"Levar a criatividade à exaustão é a melhor forma de me encontrar", assume. Usando as principais geografias da língua portuguesa como pano de fundo para a sua criação artística, Maria João Costa é hoje uma das mais conceituadas autoras de ficção em Portugal.

Nos Emmy’s, será a única nomeação a falar português na categoria de telenovela, já que a cerimónia não conta com qualquer representante brasileiro. Os outros trabalhos nomeados para o galardão são Cesur ve Guzel, Istanbullu Gelin, ambas da Turquia, e Paquita La Del Barrio, do México. Os vencedores serão anunciados numa gala no Hilton New York Hotel no próximo dia 19 de Novembro.