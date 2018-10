Entrevista aos Danças Ocultas: "O mar que nos separa é o mar que nos une"

Parecem renovar-se a cada disco, mantendo a base nas concertinas. Porquê?

Talvez por gostarmos de desafios diferentes, fomos em busca de outros horizontes. A música instrumental também potencia isso, a permeabilidade para com outros artistas e até outras formas artísticas, como a que fizemos com o Ballet Gulbenkian. Este disco abre-se a outros sons, mas não por se terem esgotado as concertinas. É sair da zona de conforto e, se correr bem, é uma satisfação.



Há uma procura de exotismo no disco?

As intenções estão bem definidas nas nossas composições e a pretensão de transmitir algo, chegar a uma estética, sente-se no disco. Um dos temas, Oniris, só com concertinas, é quase música erudita, é todo ele muito recortado, em contraste com, por exemplo, Búzios, dançável, com ritmos brasileiros, ou Soldado, cujo poema de Cesariny influenciou o resultado, com muita percussão africana. Tentamos quase contar uma história em cada música, retratar um ambiente.



É música cinemática, de certa forma?

Sim, a ausência de voz dá mais liberdade para sugerir imagens. Gosto muito de fazer canções também, mas a temática é mais dirigida, porque há uma letra que conduz. A música instrumental, embora às vezes mais inacessível, dá mais margem para se fazer um filme. Tentamos conduzir, mas é uma condução obviamente muito menos imposta. A letra, naturalmente, direcciona mais.



É diferente escrever para voz?

É. Uma das canções, As Viajantes, com Zélia Duncan, foi inicialmente composta para ser instrumental, a música já estava composta quando veio a letra. Em O Teu Olhar, com Carminho, a música foi composta para ser cantada. Aí há que ter outras preocupações: determinados contornos melódicos ficam interessantes tocados, mas cantados não.



Como é que chegaram a Zélia Duncan?

Pensámos que queríamos uma voz densa, que se apoiasse nos graves, para encaixar naquela música, e ela é maravilhosa, trouxe uma intensidade absolutamente incrível às músicas. Convidámos e aceitou com gosto, aliás como todos. Arnaldo Antunes [Tribalistas] adorou logo a ideia de participar e escreveu a letra de Dessa Ilha, que ficou muito engraçada, com todo o misticismo do universo brasileiro à mistura.



A ida para o Rio de Janeiro deixou-vos mais abertos às influências brasileiras?

Uma pessoa acaba por entrar naquele espírito: sais do estúdio, na Gávea, vens cá fora descontrair e estás literalmente no meio da selva, entre os passarinhos - claro que isso te influencia. E no Brasil partilha-se muito mais o palco, todos tocam com todos, tocam coisas uns dos outros, são abertos. Os temas São João e Búzios, com cavaquinho, são bons exemplos dessa permeabilidade.



Na vossa música sente-se muita atenção ao detalhe. Isso também vem do Brasil?

Na verdade, é quase genético, é um vício, às vezes exagerado, e é uma coisa europeia, gostar da harmonia muito bem definida, de pormenor. Jaques veio desconstruir isso, tornar a coisa mais simples. Às vezes estamos mais perto do Rio, outras de Lisboa. É engraçado tentar localizar geograficamente os temas, quase dava para fazer um trajecto no mapa, pelo mar que une e separa Portugal e Brasil. É interessante ir, mas saber também regressar a casa.



O que é que se pode esperar do retorno dos Danças Ocultas ao palco?

Danças Ocultas com Jaques Morelenbaum: ele tem uma participação muito activa no espectáculo. Será um encontro entre a música que já fazíamos e o universo do Brasil, uma porta aberta pelo Jaques, com um pouco de tudo o que ele foi construindo ao longo dos anos - a junção de culturas e estéticas presentes no disco, que vamos tentar reproduzir o mais fielmente possível.

