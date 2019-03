O primeiro-ministro é o convidado do programa da apresentadora da SIC na próxima terça-feira.

Depois de Luís Marques Mendes, Assunção Cristas e Marisa Matias, é a vez de António Costa ser o convidado especial em "casa" de Cristina Ferreira.



A apresentadora vai receber o primeiro-ministro nacional no Programa da Cristina, na próxima terça-feira, dia 5 de fevereiro, anunciou a apresentadora nas redes sociais.



"Já conhece o primeiro ministro... agora, prepara-se para conhecer o homem. António Costa é convidado de honra no 'Programa da Cristina'", revela a SIC no vídeo promocional partilhado pela apresentadora na sua conta no Instagram.





Terça. O primeiro. Uma publicação partilhada por Cristina Ferreira (@dailycristina) a 3 de Mar, 2019 às 4:26 PST

O primeiro-ministro já tinha sido entrevistado pela apresentadora de televisão para a revista da mesma.