Agosto é mês de tomate coração de boi no Douro

O tomate coração de boi agradece que lhe dêem muita luz e grande amplitude térmica para crescer suculento, saboroso e com textura carnuda, características que encontra espontaneamente no Douro.





A simbiose entre o fruto e a região é tal que Celeste Pereira, proprietária da Greengrape, e Abílio Tavares da Silva, produtor de vinhos Foz Torto e apaixonado hortelão, decidiram juntar os produtores locais no Concurso Tomate Coração de Boi do Douro.A quarta edição acontece já nesta sexta-feira, dia 23, na Quinta de Ventozelo, em Ervedosa do Douro, e terá como convidada de honra Maria de Lourdes Modesto. A par da prova e da selecção do produtor vencedor, haverá um jantar volante a partir das 18h30 guarnecido com vinhos e produtos locais (€25 - inscrições limitadas e mediante reserva para o e-mail greengrape@greengrape.pt).

Já no dia 24, sábado, tem lugar na aldeia de Arroios, em Vila Real, a XI edição do Projecto Capella. O ponto alto é o concerto do coro Tordilhões, às 16h30, na capela barroca, dirigido pelo compositor Fernando Lapa, autor de uma vasta obra que atravessa os campos da música sinfónica, da ópera, da música coral e de câmara.



Após o concerto, de entrada livre, será conduzida uma prova de tomate coração de boi com azeite e sal para todos os visitantes e, à semelhança das edições anteriores, haverá o Mercadinho da Capela, no largo da aldeia, com venda de produtos hortícolas de Arroios, vinhos, doces e compotas, artesanato, livros e flores. Não faltará também música e petiscos para animar o final de tarde.