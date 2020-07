Afinal um ano de cão não corresponde a sete anos de vida humana

Um novo estudo veio desmentir a crença instalada de que cada ano da vida de um cão corresponde a sete anos humanos. Investigadores da Universidade da Califórnia publicaram um trabalho na revista científica Call Research onde revelam que os anos de cão vão evoluindo ao longo da sua vida.



Segundo uma análise à epigenética de 104 cães da raça labrador retriever, os investigadores apuraram que um cão com um ano de idade equivale a uma pessoa com trinta. Os ivnestigadores chegaram a esta conclusão ao analisarem a forma como determinados genes são ativados ou desativados.



Isto quer dizer que na verdade um cão de um ano corresponde já a um adulto, mas o seu envelhecimento vai abrandando ao longo da vida. Até que aos 14 anos um cão tem a idade correspondente à de uma pessoa com cerca de setenta anos.



Lucy Asher, uma especialista em puberdade canina na Universidade de Newcastle, em Inglaterra, referiu ao jornal britânico The Guardian que o estudo é útil para encontrar correspondências em termos do envelhecimento das células.