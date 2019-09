Administração Trump vai permitir importação de partes do corpo de rinoceronte-negro

A administração Trump prepara-se para permitir que um homem importe a pele, crânio e cornos de um rinoceronte-negro para os Estados Unidos, depois de ter matado o animal na Nigéria.Em maio de 2018, Chris D. Peyerk pagou 400 mil dólares a uma reserva nigeriana para matar um rinoceronte-negro de 29 anos, uma espécie considerada rara e em perigo. Em abril deste ano, avançou para o pedido de uma autorização federal para importar partes do animal.De acordo com a lei das Espécies em Perigo em vigor nos Estados Unidos, é ilegal importar troféus de exemplares de espécies em perigo a não ser que se conclua que tal auxilia os esforços pela sobrevivência da espécie.Segundo documentos do Ministério do Ambiente e Turismo da Namíbia, o animal estava a interferir com a reprodução da espécie ao impedir machos jovens, o que motivou a autorização dada pelo governo. O pagamento entregue por Peyerk destinou-se à conservação da espécie e a carne seria encaminhada para a comunidades rurais, segundo os dados a que o jornal The New York Times teve acesso.O Serviço de Pescas e Vida Selvagem já notificou a associação pelos direitos dos animais Humane que se prepara para aprovar a importação. Tal motivou críticas por parte de ativistas.Cinco mil rinocerontes-negros ainda vivem no meio selvagem e são considerados uma espécie em perigo crítico, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza. Metade dos animais vive na Namíbia.Por ano, o governo da Namíbia permite que sejam mortos cinco rinocerontes.Nos Estados Unidos, desde que Trump é presidente, foram aceites dois pedidos de importação de corpos de rinocerontes-negros. Caso a de Peyerk seja aceite, o número sobe para três.