A pediatria em muitas unidades portuguesas pára nos 16 anos, apesar de estar definido por lei desde 2011 que é até aos 18. É facto que acontece tanto a nível de urgências como de consultas e internamento. Esse é uma das coisas que a Acreditar, "associação de pais e amigos de crianças com cancro", quer mudar durante Setembro, mês internacional de sensibilização para o cancro infantil.



Para o efeito, a Acreditar quer sensibilizar a Assembleia da República, o governo e os demais responsáveis a sentarem-se "à mesa" para que "não fiquemos pelas boas intenções". "Seria fundamental que os diversos intervenientes a trabalhar o cancro pediátrico se sentassem à mesa, discutissem problemas e soluções e trabalhassem na sua implementação. A Acreditar está pronta e disponível", lê-se.



Ainda dentro de questões relacionadas com a área da saúde, "que em nada evoluíram", como descreve a associação, "Portugal continua a não participar em ensaios clínicos direccionados para esta população" e "continua a ser difícil a obtenção de próteses e o seu integral pagamento".



A Acreditar queixa-se da dos "direitos sociais e laborais de doentes e de familiares". "Em Setembro do ano passado, a Acreditar lançou um estudo que apontava para a necessidade de se olhar para a perda de rendimento das famílias (€ 6.500 média/ano), para a precariedade do trabalho e do rendimento de quem acompanha filhos doentes por um tempo extenso e para a necessidade de maiores apoios", escreve. A associação diz que, desde o ano passado para cá, "a situação não teve qualquer evolução": "Para além de recomendações da Assembleia da República que, não sendo dotadas de eficácia, acabam por não ser mais do que vozes que se juntam à nossa."



A Acreditar queixa-se ainda da falta de dados. "Em condições normais, falaríamos do número de casos por ano em Portugal, dos casos por tipo de cancro, das taxas de sucesso, apresentando fontes e datas. Porém, e apesar de o Registo Oncológico Pediátrico ser uma realidade aprovada em 2011, os dados não existem a não ser por cedência dos

vários centros que vão mantendo alguns registos que podemos agregar e que nos indicam uma média de 400 novos casos por ano, taxas de sobrevivência na ordem dos 80 % e um aumento da taxa de incidência de 1% ao ano. Esta situação, que se mantém, apesar de todos os envolvidos reconhecerem a necessidade e interesse dos registos, é prejudicial para a comparação de dados, a investigação, a sensibilização e para tomadas de decisão", concluem.









"Há demasiado tempo que exigimos que a pediatria até aos 18 anos seja uma realidade em todos os centros hospitalares, que os sobreviventes, vejam consagrado o direito de serem seguidos de forma sistemática, de terem nas suas mãos a informação sobre a doença que lhes permita gerirem a sua saúde onde quer que estejam", afirma a associação, em comunicado enviado à imprensa.