Um restaurante com vista sobre o Tejo e os seus contentores

A doca de Alcântara tem um novo terraço com um bar noite dentro e pratos de inspiração asiática

Sidnei Gonzalez está convicto de que "o que é bonito merece ser visto de cima". O sócio do Zazah, o restaurante de comida para partilhar no Príncipe Real, em Lisboa, apresentava com entusiasmo o novo projecto um mês antes da inauguração. O objecto a ver-se de cima seria Lisboa: antecipava-se uma vista panorâmica nova sobre a cidade, sobre os contentores da Doca de Alcântara, a zona de manutenção de navios, e a doca de recreio. O novo bar do Zazah trouxe a vista prometida: chegou no início de Agosto com um restaurante de inspiração asiática.



Do topo do LACS, edifício de escritórios do Cais da Rocha Conde de Óbidos, vê-se o Cais do Sodré e uma quantidade de barcos e cacilheiros que admira: a hora do pôr-do-sol parece ser de especial tráfego no rio. O bar Zazah Good View mantém um DJ a dar banda sonora a este panorama industrial até às duas da manhã, enquanto se bebem cocktails e comem petiscos iguais aos da casa original.



À direita está a novidade. O Okah é o restaurante erguido com contentores semelhantes aos que se vêem lá em baixo e cada um é uma sala mais reservada, para uma ou duas mesas.

Okah é o nome dado às casas indígenas no Brasil, mas na carta que Moisés Franco, chef do Zazah, pensou há amêijoas servidas com um molho de caril ou kinilaw, espécie de ceviche filipino feito com leite de coco e especiarias, explica Bruno Rodrigues, que ficará a chefiar as cozinhas destes dois espaços.



A estrela para já não é mais do que um puré de batata guloso (e bem europeu), cheio de parmesão e que serve de acompanhamento a tiras de borrego ou a uma dourada grelhada, ambos servidos com molhos adocicados.



Zazah Good View e Okah

LACS, Cais da Rocha Conde de Óbidos

horário 12h-15h e 19h- -23h (Okah; bar até às 2h)

Preço médio €30