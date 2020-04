A playlist de quarentena de Virgul

Num momento em que a música ganha um novo significado: para lá de fazer de dama de companhia, ela é uma verdadeira tábua de salvação para alguns e um estímulo mais para outros, a

fala com personalidades da indústria para perceber que canções lhes dão alento durante o período de isolamento.

revela as suas escolhas.

Não há como não acordar bem disposto, não passar o resto do dia a sorrir, com tão boa vibe que tem esta música. Tinha que ser de um artista tão cool como o Pharrell.O meu lado africano não aguenta. Esta música coloca-me directamente numa pista de dança e só quero dançar até ao dia seguinte.Dos melhores artistas africanos da atualidade para mim.O meu Dino, o nosso Dino, tem feito um trabalho excelente a solo. Este tema do seu mais recente disco, Kriola, não é exceção e tem um balanço único.Esta música está num dos álbuns que mais ouvi até hoje, The Power of One, um album de música cristã, com uma produção e músicos incríveis e cheio de verdade que nos toca da primeira à última música.Esta é aquela música que a minha filha mais pede para tocar lá em casa, on repeat, até nos cansarmos de dançar. Para mim a Dua Lipa é a melhor artista pop no momento.Kaytranada é um produtor/dj de música urbana com muito bom gosto, esta música está no seu último álbum, Bubba.Faz parte da minha playlist de workout, tem muito boa energia, grande álbum.Uma música cheia de emoção e de uma sensibilidade músical incrível, bem como a voz da Beth Hirsch.Daquelas músicas que me fazem viajar bem lá atrás e reviver momentos bonitos que não voltam mais. Que nostálgico e bom de se sentir.Raul Mindon é um cantor e músico incrível, com técnicas de guitarra fora normal, não sei se pelo facto de ser cego, mas a sua sensibilidade, entrega e verdade é perceptível na sua música.Para mim é das melhores músicas do artista. Quando quero matar saudades, lembrar-me do ser genuíno e generoso que ele era, essa é a minha música de eleição.A composição, as cordas, os sopros e sensibilidade na voz, tudo incrível.Tinha que ser do meu ano, 79.Há músicas que para mim serão sempre uma "master piece" esta é uma delas. Que letra incrível, não fosse ele um "ghost writer" requisitado por artistas de topo.Depois a cereja no topo do bolo vem com a incrível participação de André 3000 a rimar, WOW!!!