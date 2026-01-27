É uma espécie de variante da já célebre frase de Donald Trump: “Tornar a América grande outra vez”. Desta vez, a proposta da administração norte-americana é a de “Tornar a América Saudável”. Como? Através da alimentação. Numa conferência de imprensa feita a partir da Casa Branca, no passado dia 7 de janeiro, o secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr. revelou o novo modelo daquela que deverá ser a base da dieta da população. Mencionou a necessidade de “regressar aos básicos”, de “comer mais comida verdadeira” e de reduzir “drasticamente” o consumo de alimentos ultraprocessados. Se a história terminasse por aqui, haveria pouco a apontar. Mas aquela que poderia ser (até de forma surpreendente) só uma boa notícia, tem causado bastante polémica – na verdade, a nova pirâmide está cheia de contradições.

A pirâmide da discórdia