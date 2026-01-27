Sábado – Pense por si

Vida

A pirâmide da discórdia

Lucília Galha
Lucília Galha 23:00

O novo modelo alimentar dos Estados Unidos causou polémica, não só pelo design mas sobretudo pelo conteúdo: com um bife de vaca e manteiga no topo.

É uma espécie de variante da já célebre frase de Donald Trump: “Tornar a América grande outra vez”. Desta vez, a proposta da administração norte-americana é a de “Tornar a América Saudável”. Como? Através da alimentação. Numa conferência de imprensa feita a partir da Casa Branca, no passado dia 7 de janeiro, o secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr. revelou o novo modelo daquela que deverá ser a base da dieta da população. Mencionou a necessidade de “regressar aos básicos”, de “comer mais comida verdadeira” e de reduzir “drasticamente” o consumo de alimentos ultraprocessados. Se a história terminasse por aqui, haveria pouco a apontar. Mas aquela que poderia ser (até de forma surpreendente) só uma boa notícia, tem causado bastante polémica – na verdade, a nova pirâmide está cheia de contradições.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Pão Carnes vermelhas carne Alimentação Estados Unidos Ordem dos Nutricionistas Donald Trump Robert F. Kennedy Jr. Lisboa Casa Branca Portugal
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

A pirâmide da discórdia