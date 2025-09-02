“Senti-me uma princesa. Quando me vi com o vestido começaram a cair-me lágrimas de emoção”, conta à SÁBADO Camilly. Em maio, a jovem brasileira, que vive há sete anos em Portugal, comemorou o seu aniversário com uma festa especial. É que chegar aos 15 anos é uma data marcante que no Brasil é conhecida como a festa de debutante, que assinala a transição da adolescência para a vida adulta. “Desde pequena que sonhava com a festa e com o vestido”, diz. O sonho tornou-se realidade numa quinta em Viana do Castelo, onde foram recebidos mais de 100 convidados, entre os quais a avó materna, que vive no Brasil. Mas este não era só o sonho de Camilly, antes de toda a família. “Antes mesmo dela nascer, já sonhava ter uma filha, para organizar esta festa”, confessa a mãe, Fernanda Gusmão, que manteve a tradição na família. “A minha mãe organizou a minha festa de 15 anos e a da minha irmã, as minhas primas também tiveram uma”, explica.

A moda das festas de 15 anos