Anna Boetticher é a primeira pessoa a mergulhar em apneia na Gronelândia e não esquece a experiência, que descreve como terapia. Dentro de água estavam -2ºC. Cá fora não era melhor. Ultrapassava os -27ºC. Sempre que vinha cá fora para respirar - através de um buraco no gelo aberto para o efeito - tinha de ser rápida. Caso contrário, a água congelava no rosto. Veja as fotografias impressionantes na edição desta semana.



Em 2007, a alemã tornou-se conhecida por bater o recorde alemão de apneia, depois de um curso de apenas dois dias.











ePaper ou encontre-o nas bancas a 20 de novembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 20 de novembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

A alemã, de 49 anos, é mergulhadora há mais de duas décadas e diz que a chave é manter a calma. "Tens de ter o teu ego controlado, para não correres perigo, e estares sempre focada. Quando há um problema, primeiro penso na solução, guardo os sentimentos para mais tarde", diz à SÁBADO por telefone. Não pode nunca deixar que o pânico tome conta dela.