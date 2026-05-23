Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Vida

A avó de Rita foi burlada, agora ela criou uma APP para impedir que aconteça com outras avós

Lucília Galha
Lucília Galha 08:05

A engenheira informática, de 24 anos, está a criar uma aplicação que interceta mensagens e chamadas fraudulentas chamada Guardião. E já tem uma parceria com a PSP.

Atendia o telemóvel sempre bem-disposta, e despreocupada – não via sequer quem estava a ligar. Nem lhe passava pela cabeça que o pudessem fazer para a enganar. Foi assim que a avó de Rita caiu numa burla. Naquele dia, do outro lado da linha, estava um senhor que vendia filtros. Disse-lhe que a água que saía das torneiras da sua casa – a avó de Rita morava nos Olivais, em Lisboa – podia fazer-lhe mal a si e à sua família (filhos e netos).

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

A avó de Rita foi burlada, agora ela criou uma APP para impedir que aconteça com outras avós