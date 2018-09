A esposa do realizador deu uma rara entrevista na qual defende Allen das acusações de abuso sexual de este é alvo pela parte de Dylan Farrow.

Soon-Yi Previn, esposa de Woody Allen, falou publicamente pela primeira vez em décadas sobre as alegações de abuso sexual que recaem sob o cineasta norte-americano, acusado de ter molestado a filha Dylan Farrow.

Numa entrevista com a The New York Magazine, conduzida pela jornalista Daphne Merkin, amiga de Allen há mais de quatro décadas, Soon-Yi conta que o realizador de cinema nunca abusou sexualmente de Dylan Farrow, e passa a culpa a Mia Farrow, descrevendo-a como o "monstro" da casa, que a maltratava e marginalizava por "dificuldades de aprendizagem".

Soon-Yi, esposa de Allen há mais de 20 anos, acusa ainda a sua mãe adoptiva de estar a aproveitar o movimento #MeToo para tornar Dylan (também filha adoptiva da actriz) numa vítima. "E toda uma nova geração está a ouvir falar desta história, o que não deveria acontecer", considera. "O que está a acontecer a Woody é tão arrasador, tão injusto", resume Soon-Yi Previn, que falou sobre o assunto pela primeira vez em 26 anos, numa série de conversas realizadas entre Maio e Julho entre a sul-coreana e a jornalista.

Na entrevista publicada no domingo, além de negar veemente as suspeitas de que Woody Allen é alvo, Previn, de 47 anos, dedica bastante tempo da discussão a criticar a sua mãe adoptiva que, segunda esta, a punha no fim "no fundo da hierarquia" dos filhos biológicos e adoptivos, quando ainda vivia com o marido, André Previn, e após se terem separado. A sul-coreana acusa ainda Farrow de maus-tratos físicos, alegando que a actriz chegou a atirar-lhe com um jogo em madeira cada vez que ela errava um exercício de alfabeto e ainda com um figura de porcelana em forma de coelho, justificando esta agressividade com o facto de Soon-Yi não saber falar inglês perfeitamente, uma vez que só saiu da Coreia do Sul quando tinha 6 anos.





I'm grateful to my siblings for standing by me and my mother. Statement from Matthew Previn, Sascha Previn, Fletcher Previn, Daisy Previn, Ronan Farrow, Isaiah Farrow, and Quincy Farrow: pic.twitter.com/aBjWFUJjdH — Dylan Farrow (@RealDylanFarrow) 17 de setembro de 2018





Questionada sobre se guarda memórias boas da mãe adoptiva, Soon-Yi afirma não ter nenhumas, acrescentando que Mia Farrow achava que esta tinha um atraso cognitivo e chegou a pegá-la pelos pés a pô-la de cabeça para baixo "para o sangue chegar mais rapidamente ao cérebro. "Sabe Deus porquê - que isso fazia com que eu ficasse mais inteligente ou algo assim", diz Soon-Yi. Esta admite ter tido alguns problemas de aprendizagem a crescer, mas nunca foi uma "florzinha ingénua que foi molestada e abusada pelo padrasto malvado".

A versão de Soon-Yi Previn é corroborada por outro filho adoptivo da actriz norte-americana: Moses Farrow, psicoterapeuta, tem denunciado alegados maus-tratos físicos e psicológicos que sofreu às mãos desta. Em Maio deste ano, escreveu no seu blog sobre os factos de 1992 – ano que em Dylan Farrow acusa Woody Allen de a ter abusado sexualmente -, defendendo que esta nunca foi vítima e sim manipulada emocionalmente por Mia Farrow, que esteve numa relação com o cineasta entre 1980 e 1992.

Moses e Soon-Yi acreditam que Mia Farrow terá inventado a história de abusos sexuais porque sete meses depois desse Verão, a actriz descobriu que Allen e a sul-coreana, na altura com 21 anos, estavam envolvidos romanticamente.

Moses foi mais longe e asseverou que a opinião pública só tem tendência para acreditar mais na versão de Mia e Dylan Farrow porque a relação entre Allen e Soon-Yi era "pouco ortodoxa, desconfortável e perturbadora para a família", acrescentando, porém, que o realizador nunca assumiu a paternidade da sul-coreana e nem chegou a viver com os filhos de Mia Farrow, pelo que Soon-Yi nunca o viu como uma figura paterna.

Contudo, Previn admite que a maneira como Mia Farrow descobriu que ela e Woody Allen estavam envolvidos terá sido horrível: a actriz encontrou uma fotografia da sul-coreana nua na casa de Allen. "Lembro-me do telefonema que ela me fez quando descobriu a foto", contou. "Atendi e ela disse apenas 'Soon-Yi' Era tudo o que ela precisava de dizer, com aquele tom gélido. Eu sabia que a minha vida tinha acabado, apenas por ela dizer o meu nome daquela forma". Depois disso, Farrow deu-lhe uma chapada na cara e expulsou-a de casa.

A denúncia de Dylan Farrow, que acusa Woody Allen de a ter molestado em 1992, quando tinha sete anos, está na base desta polémica. A acusação da alegada vítima é apoiada pela mãe e pelo filho biológico de Woody Allen e Mia Farrow – o jornalista Ronan Farrow, jornalista da New Yorker que ganhou um este ano pelos artigos que fez sobre o produtor Harvey Weinstein, alvo de acusações de assédio sexual e violação.

O caso já foi investigado duas vezes pelas autoridades e arquivado por falta de provas.





Statement on New York magazine, which has done something shameful here: pic.twitter.com/xGeQP341OG — Ronan Farrow (@RonanFarrow) 17 de setembro de 2018







No entanto, nem todos os filhos adoptivos estão do lado de Allen: Dylan Farrow publicou uma declaração assinada por vários filhos biológicos e adoptivos que garantem que Mia Farrow era uma "mãe carinhosa e generosa" e que não iriam ficar calados "quando ela está mais uma vez a ser atacada injustamente". Também Ronan Farrow, que assina o comunicado, confessa que "deve tudo a Mia Farrow" e mostra-se chocado com o artigo da New York Magazine. "A ideia de deixar um amiga de um alegado predador escrever um artigo com a apenas uma posição a atacar a credibilidade da vítima é chocante", escreveu no Twitter.