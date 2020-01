2020 traz Yoko Ono e Arthur Jafa a Serralves

É já em abril que Serralves acolhe a exposição O Jardim-escola da liberdade, a exposição que trará Yoko Ono a Portugal. Nas palavras do diretor Philippe Vergne, esta é a primeira vez que o trabalho da artista, uma das maiores referências do movimento libertário Fluxus, vai ser mostrado numa escala tão grande no nosso País. "Sempre considerei a Yoko como uma das mais importantes artistas internacionais", refere, destacando a liberdade disciplinar e o carimbo político que Yoko Ono emprega nas suas obras, onde cruza performance, música, escultura e outras expressões artísticas num diálogo provocador.

Paralelamente à exposição, que estará presente no Museu entre abril e outubro, serão recriadas algumas das performances mais icónicas da artista, numa programação inspirada nos "Evenings events" das décadas de 60 e 70, período do relacionamento de Yoko Ono com John Lennon e do forte activismo político contra a Guerra do Vietnam. Em Serralves estarão peças como "Cut Piece" (1964), em que a artista está sentada num palco com tesouras à sua volta e a audiência é convocada a aproximar-se para cortar pedaços da sua roupa, "Sky peace to Jesus Christ" (1965), em que um grupo de músicos é envolvido com gaze à medida que vai interpretando um conjunto de peças, "Voice for Soprano" (1961), uma performance onde o público, com auscultadores, é desafiado a gritar contra o vento, contra a parede e contra o céu – Scream. 1. against the wind 2. against the wall 3. against the sky – ou "Bag Piece" (1964), realizada no contexto do Museu, do Auditório e do Parque.

Outro dos grandes destaques da programação de 2020 é a exposição dedicada a Arthur Jafa e que inaugura o ano artístico em fevereiro. O vencedor do Leão de Ouro para melhor participação na Exposição Internacional da Bienal de Veneza de 2018 e que esteve recentemente no Porto a propósito do Fórum do Futuro, apresentará em Serralves a mostra Uma série de interpretações absolutamente improváveis, ainda assim extraordinárias, em parceria com a fotógrafa afro-americana Ming Smith, com a artista media Frida Orupabo, que explora temas como a raça, género, sexualidade, pós-colonialismo e violência, e com Missylanyus, também fotógrafa afro-americana reconhecida pelo seu trabalho com Beyoncé, Jay-Z e Solange.

Esta é a primeira vez que o trabalho do norte-americano, que colaborou como nomes como Spike Lee ou Stanley Kubrick, vai ser apresentado em Portugal e, para a ocasião, Serralves preparou uma programação que se estende do Museu à Casa do Cinema Manoel de Oliveira e que se centra no principal ponto de reflexão de Jafa: Black Vision international, ou seja, o que é que define a negritude no contexto afro-americano actual e como é que ela se relaciona com a cultura mainstream. "[Ele] cria narrativas violentas, de contemplação e de reflexão", explica Philippe Vergne, enquanto António Preto, diretor da Casa do Cinema, reforça a iconicidade do artista através do filme Love is The Message, The Message is Death, em que Jafa se apropria de imagens que vai seleccionando a partir de plataformas diferentes, montando-as e colando-as com um ritmo áudio-visual próprio e que consolidam a sua mensagem.

A acompanhar este ciclo expositivo, que se estende de Fevereiro a Junho, estão programadas duas apresentações ligadas à performance e à música. Nora Chipaumire, artista e performance, estreia-se em Portugal com um espectáculo centrado no corpo e que mistura rumba punk e a pop congolesa através da música de Patti Smith, Grace Jones e Rit Nzele. Já Angel Bat Dawid & The Brothahood, pianista, clarinetista, compositora e estrela emergente do jazz e improvisação negra de Chicago, traz a Serralves o seu álbum de estreia, The Oracle (2019), um trabalho que reflete a multiplicidade expressiva da cultura negra.

2020 é também o ano de apresentação em Serralves de uma retrospectiva da obra de Louise Bourgeois centrada em cinco décadas de trabalho. Desenvencilhar um Tormento mostra quase 30 obras escultóricas nunca vistas em Portugal, entre as quais as icónicas Maman e Spider Couple, os dois aracnídeos gigantes que estarão em exibição no Parque.

Igualmente programado para este ano está a intervenção arquitectónica assinada por Álvaro Siza Vieira para a Casa de Serralves, de forma a dotar o espaço de melhores condições museológicas. Esta intervenção vem no seguimento do contrato assinado entre o Estado, a Câmara Municipal do Porto e a Fundação de Serralves para a permanência das obras de Miró em Serralves durante 25 anos e que neste ciclo programático de 2020 será enfatizada com a exposição Miró e a Poesia, a inaugurar no Outono.

O norte-americano R. H. Quaytman é outro dos nomes em destaque na programação anual. Em Serralves apresentará a exposição O Sol não se mexe, Capítulo 35, em exibição a partir de Julho, o mais recente capítulo de uma obra maior na qual se cruzam ícones da modernidade, vestígios históricos e estórias pessoais através da fotografia, serigrafia, num questionamento sobre as novas formas da pintura da actualidade. Já Korakrtit Arunanondchai, jovem artista tailandês que trabalha com escultura, fotografia e performance, instalará em Serralves a série histórias numa sala cheia de gente com nomes esquisitos 5, uma "instalação imersiva com projecção laser e vídeo" e que, nas palavras de Philippe Vergne, interroga o relacionamento do ser humano com a natureza.

Também João Maria Gusmão & Pedro Paiva, através do questionamento da imagem e da sua saturação, terão a sua "primeira grande exposição numa instituição portuguesa" a partir de Novembro. O duo lisboeta será também responsável pela curadoria da exposição de Gonçalo Pena, centrado nos seus desenhos com referências mitológicas, da cultura pop, da filosofia, da história da arte e da política.

Já a Coleção será abordada ao longo de todo o ano segundo a perspectiva In Depth, centrada numa obra ou num conjunto de obras importantes de artistas representados na Colecção. Assim, nomes como Lourdes Castro (Março), Dara Birnbaum (Junho), Rui Toscano (Junho), Matt Mullican (Julho), Jorge Queiroz (Outurbo), Didier Fiúza Faustino (Outubro) e Roni Horn (Outubro) são os artistas em foco na programação de 2020.

Na Casa do Cinema Manoel de Oliveira será dado continuidade à "multiplicação e desdobramento" da exposição permanente do cineasta português, ao mesmo tempo que será inaugurada a exposição Manoel de Oliveira Fotógrafo. Nas palavras do director António Preto, esta exposição é marcada por "um olhar sobre a obra de Manoel de Oliveira a partir de uma série de imagens que o próprio produziu e que apresentou pontualmente nos anos 30 e 40 e que vamos reconvocar em 2020".

Outro dos pontos altos da programação é a primeira exposição em Portugal dedicada a Alexander Kluge, "um importantíssimo cineasta ligado ao manifesto de Oberhausen" de 1962 e que ditou um novo paradigma do cinema alemão. Na exposição que inaugura em Novembro, Kluge apresentará um trabalho inédito que dará continuidade ao questionamento da imagem e ao papel do cinema político na actualidade. A par da exposição, será feita uma retrospectiva abrangente da obra de Alexander Kluge na qual será possível conhecer e ver pela primeira vez alguns dos filmes de um dos autores mais respeitados do cinema contemporâneo. Esta iniciativa está integrada na programação dos Ciclos de Cinema que abre já amanhã com a retrospectiva integral dedicada a Eugène Green.

Depois de um ano dedicado à celebração do vigésimo aniversário do Museu de Serralves e dos 30 da Colecção, marcado pela inauguração de infra-estruturas como a Casa do Cinema e o passadiço Treetop Walk, que permite caminhar à altura da copa das árvores, o ano de 2020 assina a primeira programação com curadoria de Philippe Vergne, ao mesmo tempo que inicia o ano com a apresentação do novo diretor do Parque, António Gouveia. "Espero poder trabalhar na valorização deste espaço múltiplo", disse em conferência de imprensa prometendo um plano "estratégico e inovador" para os próximos meses.

Ana Pinho, Presidente da Fundação de Serralves, destacou ainda os números de 2019 que fechou com 1.074.200 visitantes, "em quatro anos mais do que duplicámos as visitas" e a captação de 27 novos fundadores, "o maior número da história de Serralves", e que perfazem os actuais 285. "A programação de 2020 é fortíssima", afirmou, destacando que Serralves é "uma instituição contemporânea, que reflete o tempo em que vivemos".