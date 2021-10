Reveja o que andámos a fazer pela Tunísia

A viagem da SÁBADO Viajante pela Tunísia chegou ao fim, mas está sempre disponível para quem a possa ter perdido. No último episódio do programa de viagens na Tunísia visitámos alguns dos tesouros mais preciosos do país, como o anfiteatro romano de El Jem, cidade onde também se encontra um impressionante museu com mosaicos impecavelmente conservados.