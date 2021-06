Viajar é olhar

Gonçalo Câmara

Quem me conhece sabe que tenho uma relação peculiar com o caos. Para além de entender que do caos podem nascer coisas extraordinárias, não consigo deixar de sentir um certo conforto no meio do ruído. Serve este preâmbulo para partilhar algumas experiências em mercados de rua caóticos por onde já passei e como, no meio daquela loucura clamorosa e singular, consigo encontrar momentos de paz. Embora me confesse um amante do silêncio, sou também um apaixonado pela vida quente, agitada e intensa de um mercado de rua quando estou em viagem. Gosto de me perder por entre as ruelas desalinhadas daqueles lugares movimentados.



Um dos mercados mais marcantes onde já tive oportunidade de estar foi o mercado do bairro muçulmano de Xi’an, na província de Shanxxi, nesse fantástico país que é a China. Era fim de dia, conheci uma espanhola nas escavações do exército de Terracota que estava na região há já uns meses. Aprendeu o básico de mandarim e estava a estudar por lá. Assim que a noite chegou, convidei-a para ir até ao bairro muçulmano. Não era a primeira vez que se perdera naqueles becos e por isso deixei-me levar em todas as suas sugestões.