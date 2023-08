Se eu não fosse preguiçoso, teria subido à serra do Reboredo em abril passado, com os primeiros dias de céu limpo.

Se eu não fosse preguiçoso, como sou às vezes, teria feito como Camilo José Cela, um dos grandes escritores de viagem do nosso tempo (morreu em 2002) e, certamente, o maior da nossa península - e teria partido a pé, de mochila e botas, até ser devorado pelo calor e pela poeira. Cela percorreu os caminhos de todas as estações, de todas as orografias e de quase todas as suas memórias; de cada vez que folheio as páginas de Vagabundo ao Serviço de Espanha ou Do Minho ao Bidasoa apetece partir. Mas, repito, sou preguiçoso e tenho problemas de articulações.