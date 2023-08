No Palestina, de Bagdade, o engenho aguçava o improviso de um hotel em balbúrdia e à beira da rutura.

Hesitei em ficar naquele lugar. A decadência do elevador gradeado e enferrujado contagiava a receção decrépita e minúscula, pavorosamente embelezada por uns quantos bichos embalsamados. Arrisquei. Gosto da caducidade, tanto quanto do charme, do luxo estrelado e da história de outros hotéis.