Francisco José Viegas: Paixões chinesas, à primeira e segunda vista

Estávamos em setembro de 1976 e a China era demasiado distante. No dia anterior tinha sido anunciada a morte de Mao Tsé-Tung. Como tinha amigos maoistas, percorri 11 quilómetros de comboio para comprar jornais que não chegavam à minha aldeia e saber o essencial sobre o acontecimento e sobre a figura. Na altura, a viagem do Pocinho a Torre de Moncorvo pareceu-me justificar o esforço adolescente.



Depois, ao longo dos anos li o que pude sobre várias coisas: Mao, China, Deng Xiaoping, literatura (a poesia chinesa clássica – Li Bai, Wang Wei, Bai Juyi, Tao Yuanming – é de uma beleza e modernidade arrasadoras) e história das suas culturas (a do Norte e a do Sul, a das montanhas e a dos mares, a das cidades e a dos lugares inóspitos). Faltava-me o essencial: ir (e ler muito mais). Isso aconteceu 40 anos depois, quando cheguei a Pequim (literalmente, "a capital do Norte") e percebi que não estava preparado, por muito que tivesse seguido – com distância, que é mãe dos preconceitos e, ao mesmo tempo, da ponderação – as mudanças extraordinárias vividas na China durante este período em que o velho Império do Meio abandonou o reconhecido estado de indigência e pobreza absoluta em que se encontrava nos anos 70, e se transformou na segunda economia do mundo, decidida a disputar uma difícil e incómoda hegemonia.



A princípio, à distância, o que me interessou foi sobretudo aquela civilização tão flutuante (a história das suas dinastias e guerras é um vasto romance) como poderosa e muitas vezes oculta aos olhos do Ocidente, que tinha criado o papel e a tinta, os tipos móveis e a imprensa (muito antes de Gutenberg), a pólvora e a bússola, os sismógrafos e a escova de dentes (no século XV), o paraquedas e os números negativos ou a seda, mas também as ementas de restaurante (durante a dinastia Song, há mais de mil anos), o dominó (para além de muitos outros jogos), ou os rigorosos concursos para a administração pública (ainda antes da dinastia Tang, no século VI). Diante disto, 40 anos não são nada senão surpresas. A civilização que inventou o papel-moeda usa hoje quase exclusivamente o telemóvel (WeChat ou AliPay) para pagar a conta do restaurante ou do supermercado, o bilhete do museu ou de avião, ou para dar uns yuans ao tocador de banjo (que tem o QR code exposto) ou à florista à porta da estação de metro. Sem passar pela fase do computador pessoal, a China transitou da caligrafia (é o seu reino absoluto, incentivada e obrigatória nas escolas e praticada como uma arte pública, desenhada em todo o lado) para o smartphone e para o digital absoluto. Esta é a história dos últimos 40 anos – uma passagem para o nosso tempo depois dos tempos de penúria, e um regresso à ideia de império, como uma estranha mas compreensível vingança sobre todos os passados.