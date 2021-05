Estudante agredida por três colegas em escola da Amadora

As suspeitas de 15 e 17 anos, segundo a PSP, afirmaram que as "unhas eram muito grandes" e terão caído durante os confrontos, enquanto a ofendida disse que foram "arrancadas".

Uma jovem de 18 anos foi agredida por três colegas na Escola Seomara da Costa Primo, no concelho da Amadora, tendo perdido as unhas das mãos nos confrontos, depois de ter sido atirada ao chão, informou esta terça-feira a PSP.



Em resposta à agência Lusa, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) explicou que os factos ocorreram na semana passada, no dia 04 de maio, cerca das 17:00, quando quatro alunas se envolveram em desacatos dentro do estabelecimento de ensino.



"Foi possível apurar que são coisas que já vêm de trás, já havia inimizade entre elas", realçou fonte do Cometlis, adiantando que cada uma das estudantes contou "uma versão relativamente à lesão" da vítima.