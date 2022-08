Coreia do Norte declara vitória na luta contra a covid-19, mas líder teve "febre"

SÁBADO/Lusa Há 16 minutos

Irmã de Kim Jong Un admitiu que o irmão esteve doente durante o surto pandémico que o país enfrentou. Líder norte-coreano preferiu exaltar vitória do país contra o vírus e acusar a Coreia do Sul pelo surto, durante discurso no Comité Central do Partido Comunista.