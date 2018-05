O vestido de Meghan Markle era o segredo mais bem guardado do casamento real. Ao fim de meses de especulação, a noiva do príncipe Harry surpreendeu ao levar um modelo branco e muito simples, assinado pela designer britânica Clare Waight Keller, a primeira directora artística da histórica marca francesa Givenchy.



O véu - de cinco metros de comprimento em tule de seda, com flores bordadas à mão - foi preso pela tiara de diamantes da Rainha Mary, feita em 1932, emprestada pela Rainha a Isabel II.

Harry pegou na mão da noiva e disse-lhe: 'estás maravilhosa'. Depois agradeceu ao pai, o príncipe Carlos, por a ter levado ao altar da Capela de São Jorge, em Windsor.