Horas antes do casamento, os fãs da realeza mostraram-se muito ansiosos no Twitter para ver o chapéu da princesa Beatriz de York. Mas desta vez, tanto ela como a irmã, Eugénia, optaram por levar acessórios discretos na cabeça. O de Beatriz era uma espécie de bandolete em borracha, azul escura, a condizer com o vestido.

A filha mais velha do príncipe André e Sarah Ferguson é conhecida por levar sempre o chapéu mais bizarro em todas as cerimónias reais. No casamento de William em Kate, em 2011, o seu chapéu, que foi comparado com um pretzel tornou-se viral e provocou milhares de memes na Internet. Depois do casamento, o modelo cor-de-rosa, assinado pelo famoso Philip Treacy, que Beatriz usou foi leiloado no eBay para a caridade por cerca de 110 mil euros.



No casamento de Peter Phillips com Autumn Kelly, em 2008, a neta da rainha Isabel II atraiu as atenções ao aparecer com um "molho" de borboletas coloridas na cabeça.