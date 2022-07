Tom Cruise: o galã que está sempre a dar que falar

As listas de polémicas que envolvem o ator são grandes, muitas delas associadas à sua religião (cientologia) e aos seus relacionamentos. Mas aos 60 anos, o portagonista de Top Gun parace estar no auge da carreira.

O sucesso tem acompanhado Tom Cruise, que celebrou recentemente 60 anos. Soma como poucos uma lista de personagens impossíveis de esquecer. Maverick, do Top Gun (1985 e 2022), Ron Kovic, de Born on the Fourth of July (1989) e Ethan da saga Missão Impossível, são algumas delas.