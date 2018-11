Rainha obriga a família real a pesar-se na noite de Natal

É uma das tradições na Consoada dos Windsor, bem como jogar futebol, assistir ao discurso de Isabel II, ir à missa e trocar presentes engraçados

Como sempre, a família real britânica passará o Natal em Sandringham. Este ano, haverá mais um membro: a mãe de Meghan Markle, Doria Ragland que será testemunha das tradições dos Windsor, como ir à missa na igreja de St. Mary Magdalene, assistir ao discurso de Isabel II pela televisão e trocar presentes baratos, mas que surpreendam.

Na sua primeira Consoada, a princesa Diana não percebeu o espírito e ofereceu à princesa Ana, sua cunhada, uma camisola de cachemira e recebeu um suporte para o rolo de papel higiénico. Noutra ocasião, o príncipe Harry ofereceu à Rainha uma touca de banho com a seguinte inscrição: "Isto não é vida".

A balança de Eduardo VII

O jantar costuma ter de entrada salada de camarão ou lagosta e peru no forno com verduras compo prato principal. A sobremesa é pudim de brandy e tarte de gelado, seguido do chá. Outro costume na noite de Natal é os empregados de Sandringham jogarem futebol com os habitantes locais, com os príncipes William e Harry como capitães de equipa.

A tradição mais bizarra da família real inglesa é pesarem-se numa balança do século XIX antes de depois do banquete para comparar os valores do peso. Este é um hábito que vem do reinado de Eduardo VII, para que o rei garantisse que os seus convidados tinham desfrutado do que tinha sido servido.