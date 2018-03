A nova biografia do príncipe Harry revela os momentos difíceis vividos pelo neto de Isabel II durante a passagem pelo exército, entre 2007 e 2008. O filho mais novo de Carlos e Diana serviu as forças armadas britânicas durante dez semanas, período durante o qual tinha como principal função orientar os aviões durante os ataques aos talibãs em Garsmir, no sul do Afeganistão.E num desses momentos, Harry correu mesmo risco de vida.O relato do episódio dramático foi feito pelo capitão Dickon Leigh-Wood, que serviu o exército britânico ao lado do príncipe: durante a movimentação de uma coluna, um dos veículos reparou que existia uma "fagulha debaixo de um taque de gasolina" no carro da frente. Perante a descoberta, foi dada a ordem para que todos os veículos parassem e a zona fosse analisada. Foi então descoberto que existia uma bomba a cerca de "15 centímetros" do local os veículos passaram. Para o responsável, "15 centímetros ao lado, e todos tinham morrido". "Foi uma margem aterrorizante", disse.Apesar dos problemas e do risco de vida, o capitão garante que o príncipe nunca se queixou durante a missão.A nova biografia de Harry foi escrita por Katie Nicholl, jornalista britânica que acompanhou a família real britânica durante vários anos.Harry vai casar com Meghan Markle no próximo dia 19 de Maio, no castelo de Windsor. A família real inglesa pagará o casamento, incluindo a cerimónia, a música, as flores e a recepção.Harry e Markle conheceram-se em Maio de 2016 no Canadá, quando o filho mais novo do príncipe de Gales e de Diana promovia em Toronto os Jogos Invictus, em que participam veteranos de guerra. O príncipe Harry é o quinto na linha de sucessão ao trono britânico – e descerá para sexto quando o filho dos duques de Cambrigde, William e Kate, nascer em Abril.