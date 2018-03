No final de Fevereiro, o rei Mohamed VI de Marrocos foi operado ao coração numa clínica em Paris, França. Posteriormente, foram reveladas fotos do monarca rodeado pelos dois filhos, Moulay Hassan e Lalla Khadija, e pelos quatro irmãos. A grande ausente foi a mulher, a princesa Lalla Salma.A ausência da princesa elevou os rumores já existentes de que o casal real não vivia momentos felizes. Um mês depois, segundo fontes próximas da casa real marroquina revelaram à Hola, a decisão está tomada: vai haver um divórcio real.A separação foi revelada no exacto dia em que o casal celebraria 16 anos de casamento. Mohamed VI e Lalla Salma casaram-se a 21 de Março de 2002, numa boda sumptuosa e moderna que procurou cortar com o conservadorismo do antecessor e pai do noivo, Hassan II.Segundo o ABC, a embaixada de Marrocos em Espanha não quis prestar esclarecimentos, esperando-se que um comunicado possa ser emitido nas próximas horas.