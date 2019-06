O príncipe William faz hoje 37 anos, ultrapassando a idade que a mãe tinha quando morreu, em 1997, depois de ter completado 36 anos a 1 de julho. Apesar de ser o segundo na linha de sucessão ao trono britânico, não haverá celebrações oficiais para assinalar o dia. William provavelmente passará o aniversário com a mulher, Kate, e os três filhos, George, de 5 anos, Charlote, de 3, e Louis, de 1.

As surpresas de Diana

O ano de 1997 terá sido o mais marcante na vida do futuro rei de Inglaterra. Completava 15 anos e ainda os comemorou com a mãe, que viria a morrer num acidente de carro, em Paris, a 31 de agosto. Diana preparou tudo para que aquele aniversário do filho mais velho se tornasse mesmo inesquecível, como fez quando William fez 13 anos e o surpreendeu com um bolo em forma de umas mamas. Ele não podia ter ficado mais corado ao ver a surpresa.

Nos 15 anos, a princesa de Gales convidou Claudia Schiffer, Christy Turlington e Naomi Campbell para irem ao palácio de Kensington para que o filho, que tinha pósteres das três top model nas paredes do seu quarto, as pudesse conhecer pessoalmente. "Quando cheguei da escola, Cindy Crawford, Christy Turlington e Naomi Campbell estavam à minha espera ao fundo das escadas. Fiquei muito encarnado e não sabia o que dizer, quase que caí pelas escadas, fiquei absolutamente aterrorizado", contou o agora duque de Cambridge num documentário sobre o 20.º aniversário da morte de Diana.

A festa das "mil e uma noites" e Bin Laden

Quando fez 17 anos, o pai, príncipe Carlos, ofereceu-lhe um Volkswagen Golf e no ano seguinte, para assinalar a maioridade, teve direito a uma coleção de selos com a sua imagem e festejou na ilha de Jersey. Nesse ano, William viajou para o Chile como um voluntário na Raleigh International, uma instituição de caridade para o desenvolvimento sustentável. Esteve lá durante várias semanas a ensinar inglês às crianças, a andar de caiaque, a jogar à bola com os miúdos na rua e a aprender alguns passos de salsa.

Em 2006, já namorava com Kate há dois, e comemorou os 24 anos com uma festa das "mil e uma noites", em Highdrove. Mas o 21.º aniversário, em 2003, já tinha ficado marcado por um susto. William fazia 21 anos e ficou sem fôlego ao ver o terrorista Osama bin Laden aproximar dele, dar-lhe um beijo na testa e desaparecer à pressa. Tudo não passou de uma brincadeira de Aaron Barschak, um polémico humorista que conseguiu enganar a segurança do castelo de Windsor, onde o filho de Carlos e Diana estava a festejar com os amigos.