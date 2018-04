A carregar o vídeo ...

No último dos cinco desafios da competição - 'The Competition Crib' - criada por Neymar e pela Red Bull para promover o evento "Neymar Jr’s Five", o craque brasileiro do Paris Saint Germain recebeu na capital francesa alguns dos seus amigos de infância para enfrentar um… Lamborghini Huracán!

O desafio, "Garage Target Practice", colocou à prova os dotes técnicos do internacional brasileiro, uma vez que o objectivo passava por acertar com a bola na janela deste superdesportivo italiano.

O avançado, que ainda está a recuperar de uma cirurgia ao pé, teve pela frente os amigos João, Gustavo, Jô e Gil, sendo que o derrotado recebeu um "tratamento" bastante especial no final do desafio. Mas não lhe queremos estragar a surpresa e dizer quem perdeu, por isso o melhor é mesmo ver o vídeo abaixo!

Recorde-se que este torneio organizado por Neymar e pela Red Bull vai visitar mais de 60 países em todos os cantos do mundo e contará com jogadores com idades entre os 16 e os 25 anos. A final mundial vai acontecer pela terceira vez consecutiva no Instituto Projecto Neymar Jr, na Praia Grande, Brasil.