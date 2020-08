Mulher e filhas de Jorge Gabriel infetadas com Covid-19

Filipa Gameiro, a mulher de Jorge Gabriel, está infetada com Covid-19. Apesar do rosto da RTP ter testado negativo no primeiro teste, a companheira e as duas filhas contrairam a doença durante as férias em família no Porto Santo, onde estiveram em contacto com uma amiga infetada.Contactado pelo Correio da Manhã , o apresentador diz que a mulher e as filhas "estão bem e assintomáticas", mantendo-se em isolamento na ilha.No continente, o apresentador irá cumprir as medidas impostas pela DGS e permanecer em quarentena durante os próximos 14 dias.Recorde-se que Jorge Gabriel e Filipa Gameiro têm 3 filhos: Mariana, de 18 anos, Madalena, de 16 e Pedro, de 3. O apresentador tem ainda um filho mais velho de uma antiga relação.Jorge Gabriel esteve com Marcelo Rebelo de Sousa em Porto SantoO Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, revelou não estar "preocupado" com possíveis contágios por coronavírus porque realiza testes após situações de risco.Marcelo esclareceu que depois do encontro com Jorge Gabriel, em Porto Santo, já realizou dois testes.