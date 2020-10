O príncipe Azim Haji Bolkiah morreu aos 38 anos, no passado sábado, depois de uma longa batalha contra um cancro. O filho do multimilionário sultão do Brunei, Hassanal Bolkiah, era o quarto na linha de sucessão ao trono e o primogénito da sua relação com a ex-hospedeira de bordo da Royal Brunei Airlines, Mariam Addul Azis. Nascido a 29 de julho de 1982, Azim, que nunca se casou nem teve filhos, chegou a ser descrito pelo The Sunday Times como "um boneco Furby minúsculo e eléctrico, de cabelo preto espetado e que desfila com um anel de uma exuberante pedra turquesa de que nem ele sabe o nome".Era um socialite excêntrico, que adorava festas e obcecado por estrelas – e capaz, por elas, dos maiores exageros. Uma vez, enviou dois empregados a Nova Iorque no seu jacto privado para entregar um presente à cantora Mariah Carey. Era um colar e um anel de diamantes e valiam 3,7 milhões de euros. Não foi sequer a sua maior extravagância: em 2007, pagou 6,3 milhões de euros para ter Michael Jackson a actuar na festa do seu 25º aniversário. De acordo com o The Times, cada saco de brindes oferecido aos convidados num dos seus eventos valia mais de 20 mil euros e continha um voucher para um safári no Quénia, um telemóvel topo de gama, um sistema de navegação por satélite, uma pintura a óleo original e um tratamento dentário completa com um dentista particular. No Instagram, o príncipe seguia as manequins Kendall Jenner, Irina Shayk e a portuguesa Sara Sampaio. Azim nunca desfilou com os seus companheiros da academia militar de Sandhurst, mas fê-lo ao lado de Naomi Campbell, na semana de moda de Londres, em 2007.No momento da sua morte, o seu património pessoal estima-se em 5 mil milhões de dólares (4230 milhões de euros). A do pai, calcula-se em 18 mil milhões de euros, segundo a revista Forbes. Desenvolveu a sua atividade profissional como produtor de Hollywood, à frente da empresa Daryl Prince Productions. Um dos filmes mais destacados foi You’re not You, um drama protagonizado por Hilary Swank, em 2014. Quando o governo do Brunei passou a condenar os homossexuais à pena de morte, o famoso bloguer Perez Hilton publicou um vídeo no YouTube em que afirmava que o próprio príncipe Azim era gay, algo que dizia saber em primeira mão porque tinham passado muito tempo juntos. "É tão hipócrita. O filho deste tipo é uma louca e agora promulga uma lei para lapidar os gays", disse.Com a morte do príncipe Azim, o Brunei decretou sete dias de luto e voltou a estar no centro das atenções. A imprensa internacional foca-se na imensa fortuna do sultão Hassanal Bolkian, de 74 anos, e nas suas extravagâncias, que sempre foram vistas como uma ostentação desnecessária para um governante de uma pequena ilha com uma população de pouco mais de 400 mil habitantes, mas muito rica em petróleo. O sultão, que está no poder desde 1967 – sendo o monarca com o reinado mais prolongado do mundo, a seguir à rainha Isabel II – é herdeiro de uma dinastia com mais de seis séculos de história. Istana Nurul Iman é a sua residência oficial, o maior palácio do planeta, com 200 mil m2, que tem grandes jardins, 1700 quartos, um salão de banquetes para mais de cinco mil convidados, com muito ouro em todos os detalhes, cinco piscinas, 250 casas de banho e uma mesquita com capacidade para 1500 pessoas. O sultão também é o maior colecionador de carros topo de gama, com 130 Rolls Royce, 267 Ferraris, 185 BMW, 160 Porsches, 20 Lamborguinis e oito Mc Laren.Hassanal Bolkian tem massagistas e especialistas em acupuntura privados e um exército de tratadores para as suas aves exóticas que tem nos seus jardins. Com o Islão como religião oficial do estado, no ano passado entrou em vigor um novo código penal, com leis que violam os direitos humanos, como a pena de morte para adulteros e homossexuais e a amputação de mãos e pés a pessoas que cometam roubos. O sultão do Brunei também é dono da luxuosa cadeia de hotéis Dorchester Collection, com unidades em Paris, Roma, Milão, Londres e Los Angeles, que foram prejudicadas pela decisão do monarca de impor as leis islâmicas. Celebridades como Elton John, que por mais de uma vez foi contratado para cantar em festas privadas da família real do Brunei, George Clooney ou Ellen DeGeneres pronunciaram-se publicamente para pedir boicote aos negócios de Hassanal Bolkian no estrangeiro.