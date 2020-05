Morreu Gregory Tyree Boyce, ator de Crepúsculo. Tinha 30 anos

O ator Gregory Tyree Boyce, que participou no filme Crepúsculo (2008), foi encontrado morto a 13 de maio. Segundo a imprensa norte-americana, Boyce foi encontrado em casa ao lado da namorada Natalie Adepoju, de 27 anos, que também morreu.A causa da morte não foi divulgada, mas segundo as autoridades não se trata de crime.No filme Crepúsculo, Boyce interpretou Tyler Crowley. É o rapaz que conduzia o carro que quase atropelou Bella (a personagem interpretada pela atriz Kristen Stewart), e que acaba travado pela personagem de Robert Pattinson, Edward.Gregory Tyree Boyce tinha 30 anos e deixa uma filha de dez anos. Só voltou a participar noutro projeto como ator, a curta-metragem Apocalypse. Segundo um texto de homenagem que a sua mãe lhe escreveu no Facebook, preparava-se para começar um negócio de restauração.Natalie Adepoju deixa um filho.