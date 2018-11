A viagem dos duques de Sussex pela Oceânia tornou-se um verdadeiro desfile para Meghan Markle, que encantou com as escolhas do guarda-roupa agora de pré-mamã. O príncipe Harry e a antiga actriz norte-americana visitaram 4 países – Austrália, Nova Zelândia, Tonga e Fiji – durante 16 dias, tendo assistido a 76 eventos oficiais.

Entre jantares oficiais, recepções, visitas a associações e passeios mais descontraídos, segundo as contas da imprensa britânica, Meghan usou 41 conjuntos diferentes, recorrendo a 123 peças diferentes – um valor que inclui acessórios e jóias. No total, a revista Hello avança que o guarda-roupa da duquesa rondou os 142 mil euros.

Da bagagem de Markle, fizeram parte calças de peças mais básicas, como calças de ganga, vestidos de gala e até gabardines. A duquesa de Sussex fez ainda questão de recorrer a estilitas dos países visitados e, no total, 20 das peças usadas eram de criadores australianos ou neozelandeses como Martin Grant, Karen Gee e Karen Walker.



A viagem ficou marcada por um momento insólito com o guarda-roupa de Meghan. A mulher do príncipe Harry esqueceu-se de tirar a etiqueta do vestido da Self-Portrait que escolheu para a chegada ao Tonga e as câmaras fotográficas não perdoaram. Nesse dia, o look da duquesa ficou completo com uns sapatos Manolo Blahnik e com uma clucth Christian Dior.