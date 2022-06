Meghan e Harry regressam aos eventos reais, mas Isabel II não está presente

O segundo dia de celebrações do Jubileu de Platina de Isabel II fica marcado pela ausência da rainha no serviço de ação de graças celebrado na Catedral de São Paulo. O príncipe André também não vai estar presente por motivos de saúde.

As celebrações do Jubileu da rainha Isabel II começaram ontem e o segundo dia de celebrações fica marcado pela ausência da rainha no serviço de ação de graças. Durante o dia de ontem a rainha sentiu-se mal e, devido aos seus problemas de mobilidade, esta sexta-feira ficará pelo palácio. Quem voltou aos eventos reais foi Harry e Meghan, que vivem atualmente nos EUA e abdicaram das suas funções oficiais.